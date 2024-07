Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente sposi! Le immagini del matrimonio, che si è tenuto nel parco della villa medicea La Ferdinanda di Carmignano, sono state postate sui profili social dei novelli sposi, compreso il toccante momento in cui l’influencer argentina, al braccio suo padre, si è avvicinata all’altare dove un commosso Ignazio la aspettava. Belen Rodriguez non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le immagini di Cecilia Rodriguez che attraversa il cortile della villa in Toscana al braccio del padre Gustavo Rodriguez e raggiunge Ignazio Moser che è stato accompagnato dalla madre sono state postate sui social. La sorella di Belen indossa un abito bianco con un velo lunghissimo e svolazzante e una scollatura profonda sulla schiena, ha i capelli raccolti perfettamente in linea con il vestito elegante a sirena. Belen Rodriguez, in veste di damigella, ha conquistato tutti con le sue lacrime di commozione. Anche il fratello Jeremias, testimone della sposa, si è mostrato particolarmente emozionato. I figli di Belen, Luna Marì e Santiago, hanno portato le fedi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip. "Cecilia mi è piaciuta da subito ma continuava ad essere fidanzata e non capivo... Passavo molto tempo con lei e Jeremias, percepivo qualcosa, poi il fratello la richiamava all'ordine: è stato complicato... Nella mia vita c'è un prima e un dopo Cecilia, sono entrato nella Casa che ero un ragazzino e sono uscito con un atteggiamento più responsabile. Quando è iniziata la nostra storia ho capito che era diversa dalle altre, mi sono sentito a casa”, aveva raccontato in un’intervista tempo fa Ignazio.