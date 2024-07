Francesca Sorrentino e Manuel Maura erano tornati ad essere una coppia lo scorso dicembre. I due si erano lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island, ma alcuni mesi fa lui aveva manifestato la volontà di riconquistare l’ex fidanzata che, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di concedergli un’altra possibilità.

È con un video sui social che la coppia aveva ufficializzato il ritorno di fiamma. Per le feste sono tornati insieme Manuel e Francesca, raggianti nei loro abiti natalizi per celebrare in famiglia il giorno di Natale. “Ci vuole più coraggio a perdonare e a perdonarsi che a lasciare andare”, aveva scritto Manuel a corredo del video che aveva in sottofondo una canzone di Alessandra Amoroso che i due conoscono a memoria. “Semplicemente grazie per essere andata contro tutti e tutti, non ti deluderò”, era stata la sua promessa a Francesca. Maura aveva espresso sui social la sua volontà di riconquistare la fidanzata: “Ultimamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato molto”, aveva confidato ai follower. “Sto cercando di recuperare il rapporto con lei, non è facile perché è sulle sue com’è giusto che sia. So di aver sbagliato molto, spero che con il tempo possa perdonarmi”.

Tuttavia, pare che tra i due ci sia l’ennesima crisi in corso. A rivelarlo è stato Amedeo Venza in una storia su Instagram: “Aria di forte crisi tra Francesca e Manuel. I due si sarebbero mollati da pochi giorni”. In effetti, erano già diversi giorni che i fan della coppia avevano notato un allontanamento tra i due, e il retroscena svelato dall'esperto di gossip sembra confermare l'ipotesi che la loro storia d'amore sia giunta nuovamente al capolinea.

Nelle ultime ore, Manuel ha replicato ad un commento velenoso di un utente (“è arrivata l’estate, eh…”), riferendosi proprio alle parole utilizzate in passato da Francesca. La reazione di Maura non si è fatta attendere: “Allora, io di solito non mi inca**o quando commentate o scrivete ca**ate. Poi personalità sempre zero. Ma quando vedo questo commento mi inca**o come una bestia. Mi dà fastidio. Se non sapete le cose non parlate. Quando si sapranno le cose allora parlate. State zitti, non scrivete queste ca**ate perché non sapete niente. Ve lo chiedo per favore”.