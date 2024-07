Negli ultimi mesi Fabrizio Corona ha incontrato spesso Fedez, e adesso tra i due c’è un rapporto cordiale. L’ex re dei paparazzi ha anche rivelato di aver organizzato una reunion pacificatrice tra il rapper e Cristiano Iovino dopo la presunta rissa di cui quest’ultimo è rimasto vittima.

C’è chi pensa, però, che gli interventi di Corona su Fedez siano studiati per aiutare lui e Chiara Ferragni. Homyatol (lo youtuber che avrebbe dovuto sostituire Fedez a Muschio Selvaggio), ospite del podcast Gurulandia, ha infatti dichiarato: “Io adesso devo dire una cosa. Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo. Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto. Come? Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona”.

Fedez su Pomeriggio 5: "Programma di m*rda!"

Intanto, nelle ultime ore, Fedez ha attaccato frontalmente Myrta Merlino e il suo programma Pomeriggio 5: “Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout? Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio 5. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m*rda. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”.