Dopo la fine della quasi decennale relazione con Luca Vezil, Valentina Ferragni si è fidanzata con Matteo Napoletano (di nove anni più giovane di lei). “31 anni ma rimorchio ancora i 2000”, aveva fatto scrivere la sorella di Chiara sulla sua torta di compleanno. L’influencer, durante una sua ospitata nel podcast The Roulette Talk, ha però confessato di essere attratta da Blanco, e ha rivelato che vorrebbe vedere Henry Cavill senza vestiti.

“Il collega da cui sono più attratta? Oddio che domanda, dai che imbarazzo, ma poi il mio ambiente è più femminile. Posso dire nomi anche di cantanti? Ok, dico uno che è proprio bono e mi piace, è Blanco, secondo me è molto carino. Pensa che l’anno scorso quando avevo iniziato ad uscire con il mio fidanzato e non era ufficiale, siamo andati a un concerto, eravamo io e lui, poi lui è andato in bagno e un ragazzo lo ha fermato: “Oddio ma sei Blanco, possiamo fare una foto?”. Il mio ragazzo gli ha spiegato che non era lui. Forse un pochino gli assomiglia. Poi dicono che sembra un po’ anche Biondo, che forse è un attore, ha fatto qualcosa su Netflix. Se potessi vedere un vip senza vestiti chi sarebbe? Quello che fa SuperMan, come si chiama? Henry Cavill, lui è proprio bono.

Se sono mai stata attratta da una donna? No, ma quando ero single mi sono detta ‘se mi dovesse piacere una ragazza proverò’. A me non piace avere pregiudizi e mi piace provare. Se mi fosse piaciuta una ragazza non mi sarei fatta un problema per gli altri e il loro pensiero. Però ad oggi non ho mai provato attrazione per una donna. Diciamo che non è mai successo per adesso. Però come ho detto, non ci penserei troppo e non sarebbe affatto una cosa che mi manderebbe in crisi”.