Manca sempre meno al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip (la loro storia è nata proprio nel 2020 tra le mura della Casa di Cinecittà), si sposeranno il 12 luglio in Toscana: si tratta di un luogo speciale per il volto di Forum, perché lì è avvenuto il primo incontro tra i suoi genitori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ai tempi del set di “Sapore di Mare – Un anno dopo”. Clizia ha pensato ad ogni singolo dettaglio della cerimonia, ma purtroppo si è trovata a fare i conti con una brutta sorpresa a pochissimi giorni dalle nozze.

“Un bell'herpes pre-matrimonio fa capolino”, ha scritto l’influencer mentre mostra che all'angolo della bocca sta lentamente uscendo un herpes molto fastidioso, dovuto forse allo stress e all'ansia dei giorni prima del matrimonio. Una bruttissima sorpresa per la futura sposa che ha a disposizione quattro giorni per farlo scomparire, ma troverà sicuramente il modo.

E’ tutto pronto per le nozze di Clizia e Paolo, che il 12 luglio celebreranno il loro amore con cento invitati: “Sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone”, ha rivelato la Incorvaia. Dopo la festa, si parte per la luna di miele alle Maldive.

Tra gli invitati ci saranno anche alcuni ex vipponi tra cui Rita Rusic, che ha condiviso con gli sposi l’esperienza al Gf Vip, e Giaele De Donà. Ci sarà anche Edoardo Donnamaria, collega di Paolo a Forum nonché ex di Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Proprio in merito allo speaker radiofonico, Edoardo Tavassi, cognato degli sposi, durante una live su Twitch ha rivelato che Donnamaria indosserà uno smoking che si è fatto fare su misura a Firenze.