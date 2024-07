Dopo i rumor degli ultimi giorni, Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio confermando la fine della relazione con Manuel Maura. L’ex volto della passata edizione di Temptation Island ha chiesto ai suoi follower di non inviarle foto e video dell’ormai ex fidanzato in compagna di altre ragazze, aggiungendo poi di non farle domande in marito alla ragione che hanno portato nuovamente alla rottura.

"Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.

Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato), vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. Ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione. Per quanto riguarda il motivo, preferire che non mi faceste domande. Penso sia meglio tacere”.

Manuel Maura beccato insieme ad un'altra, la reazione di Francesca Sorrentino

Intanto, ieri pomeriggio, Alessandro Rosica, nell’annunciare la rottura tra Francesca e Manuel, ha pubblicato due foto di quest’ultimo mentre bacia una ragazza. Non si è fatta attendere la reazione di Francesca Sorrentino, che in un video ha palesato di essere rimasta scioccata da quanto visto: “Comunque non lo auguro a nessuno, lasciarsi con delle motivazioni più o meno valide… Ma capire che dietro quelle motivazioni valide e quel distacco, sai quando vi sentite sole in un rapporto perché l’altra persona non c’è… Ma sapere che l’altra persona non c’era perché era altrove, legata mentalmente ad un’altra persona, è da fuori di testa.

Sono giorni che mi sono lasciata, ora parlo a cuore aperto, sono felice, sono spensierata, ma questa cosa mi ha lasciato veramente sotto shock, perché un conto è immaginare che faccia il porcaio e lo schifo, un conto vederlo. Ma ancora peggio vederlo così in complicità abbracciare questa ragazza, è una cosa che non auguro a nessuno”.