Negli ultimi giorni, alcuni siti di gossip hanno riportato delle voci secondo cui Filippo Bisciglia sarebbe un po’ “birichino”. Il conduttore di Temptation Island ha però immediatamente messo a tacere questi pettegolezzi in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, nella quale ha ammesso di essere da sempre un romantico. L’ex gieffino ha poi dichiarato che se fosse uno dei protagonisti del docu-reality che conduce e cadesse in tentazione, si scuserebbe con la compagna Pamela Camassa e le darebbe ragione in un eventuale falò di confronto.

“Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, sono un bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo. Giuro, è così. Se fossi un concorrente di Temptation Island e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata: ‘Ho sbagliato, hai ragione’”.

Filippo Bisciglia ha anche parlato di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Cosa ricordo di Maurizio Costanzo? Una frase bellissima: “Filippo merita più spazio in tv: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi”. Per me è oro. Che rapporto ho con Maria De Filippi? Bello, le voglio tanto bene, e nel suo lavoro va ammirata e studiata: la guardo e cerco di capire. Se è vero che è un po’ temuta? No, parla con tutti. Poi è sempre un datore di lavoro. Chi sono stato orgoglioso di conoscere in questi anni? Roger Federer: l’ho avvicinato agli Internazionali, Pamela (la fidanzata, ndr) mi ha fotografato di nascosto; inoltre ho un tatuaggio con sopra due racchette da tennis e in mezzo uno spazietto per incidere una “R” e una “F””.