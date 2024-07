Alessio Falsone, nonostante sia entrato in corsa, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’allenatore di calcio ha infatti intrapreso tra le mura della Casa di Cinecittà una frequentazione con Anita Olivieri, giunta però al capolinea lo scorso maggio.

In questi giorni l’ex gieffino, che si trova in vacanza a Bali in compagnia di alcuni amici (sta documentando la sua permanenza sull’isola indonesiana), ha dovuto però fare i conti con un episodio spiacevole. In sostanza, qualcuno si è iscritto ad un sito di incontri e sta utilizzando le sue foto. E’ stato lo stesso Alessio a raccontarlo in una storia su Instagram.

“Allora amici c’è un sito di incontri che non so come si chiama, è un sito di incontri per gay, e c’è uno che usa le mie foto per il suo profilo. Chiaramente non sono io, perché non sono uno da siti d’incontri, poi figurati gay, però questo non importa. Però io adesso metto la foto, se qualcuno di voi può segnalare o farmi sapere di quale sito di incontri si tratta mi farebbe molto piacere”.

Anita sulla rottura con Alessio: "Ho deciso io di chiudere"

“Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.