La passionale quanto turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è andata in archivio da oltre un anno. Nel corso di questi mesi, non sono mancati scambi di frecciatine tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip e, nelle ultime settimane, sono riemerse vecchie ruggini.

Alcune settimane fa, l’influencer campana ha rivelato di aver rivisto un suo ex (Mariano De Matteis, ndr), sottolineando di essere rimasta, a differenza delle passate relazioni, in ottimi rapporti con la persona con la quale si era lasciata. In molti, ci hanno letto anche una frecciatina neanche troppo velata nei confronti dello speaker radiofonico romano. “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono – ha detto la Fiordelisi -. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”.

Nello stesso giorno, Edoardo si era scusato con il suo fandom per “aver messo quel like qualche giorno fa…”. Sembra, infatti, che Donnamaria avesse messo “mi piace” al tweet di una fan che gli augurava di aver trovato una nuova fidanzata che fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia. Non si era fatta attendere la reazione ironica di Antonella: “Chiedo umilmente scusa ai miei nuovi occhiali da sole per averli inaugurati con questa foto”.

Nelle ultime ore si è accesa una nuova polemica. Sul suo canale broadcast, infatti, la Fiordelisi si è scusata con i fan per la poca presenza: “Lo so che manco proprio a tutti, per questo da domani sarà più attiva. Tenete duro, dai”.

A far storcere il naso ai sostenitori dell’ex vippona sono state le parole di Edoardo durante una diretta a Radio Zeta: “Una cosa che fanno gli influencer che mi dà molto fastidio è quando iniziano un video dicendo ‘Eh no, mi dovete scusare, sono stato assente dai social per tutto questo tempo…’. Ma ti dobbiamo scusare di che cosa? Non è che ti stavamo aspettando […] Fai il tuo video, metti il tuo video, prendi i tuoi like, fai quello che devi fare, metti Adv se devi mettere Adv, ma non chiedere scusa perché per due giorni non hai postato. Non c’è niente di male se non posti per due giorni che devi chiedere scusa. Ma poi a chi devi chiedere scusa?”.

Si tratta di una nuova frecciatina rivolta ad Antonella?