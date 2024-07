Lo scorso 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. L’influencer argentina e il figlio del grande Francesco si cono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, e a distanza di sette anni dal loro primo incontro hanno coronato il loro sogno d’amore.

Negli ultimi giorni, la sorella di Belén ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower rispondendo alle loro domande. Un utente le ha chiesto se lei e Ignazio avessero mai fatto terapia di coppia. L’ex vippona ha risposto affermativamente, ed ha anche ammesso che le sedute congiunte con lo specialista hanno funzionato.

“Abbiamo fatto anche terapia di coppia, ma voglio dire che abbiamo iniziato prima con il suo percorso personale. Ovviamente nel raccontarsi sono usciti fuori diciamo i nostri nomi, lui parlava di me e io di lui, quindi abbiamo pensato di fare qualche seduta insieme ed è stato bellissimo.

E’ stata una terapia dove veramente abbiamo lavorato per migliorarci, per poterci aiutare a vicenda. E ha funzionato, la consiglio. Sia che ci sono, sia che non ci sono dei problemi, perché il dialogo è sempre la cosa migliore per tutto. Fidanzati, non fidanzati, problemi e non problemi, fa bene. Bisogna lavorare per stare bene sempre, tutta la vita”.