Proseguono i casting in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Gli autori sono alla ricerca di vip e nip da far entrare nella Casa più spiata d’Italia il prossimo settembre, e nelle ultime settimane sono venuti fuori già diversi nomi.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, nelle ultime settimane il pubblico sta chiedendo a gran voce l’ingresso di due ex fidanzati la cui storia è nata a Uomini e Donne. Loro sono Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, protagonisti del dating show di Maria De Filippi nel 2018. L’ex tronista ha riacceso le speranza dei fan in merito ad un possibile ritorno di fiamma con l’ex corteggiatore quando durante un gioco su Tik Tok in cui doveva fare una classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne, ha piazzato lei e Mazzocchi al primo posto.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati protagonisti della stagione di Uomini e Donne 2017/2018. La ex tronista scelse il corteggiatore con il quale abbandonare il programma, ma a meno di un mese da quel momento Stefano, suo ex fidanzato, rivelò di averla frequentata in segreto per tutta la durata del suo trono. Una rivelazione che mise in crisi Nilufar, costringendola a tornare in trasmissione e a scusarsi con il pubblico, la redazione e Maria De Filippi. Giordano decise di rimanere vicino alla compagna, nonostante la delusione. A distanza di qualche mese da quel momento, i due parteciparono insieme a Temptation Island. Ne uscirono insieme, a poche settimane di distanza finirono per lasciarsi.