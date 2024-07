Sebbene la diciassettesima edizione del Grande Fratellosia andata in archivio ormai da un pezzo, ma nonostante ciò gli ex gieffini continuano a far parlare di loro. Nel corso di questi mesi si sono susseguiti diversi “drama”, e l’ultimo in ordine di tempo vede protagonisti Federico Massaro e Sergio D’Ottavi.

Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, e le cose fuori dalla Casa di Cinecittà sono ulteriormente peggiorate. Tutto è iniziato quando Federico ha commentato la rottura tra Sergio e Greta Rossetti (i due, poi, sono tornati insieme): “Non mi aspettavo che Alessio e Anita si lasciassero, invece Greta e Sergio un pochino di più, forse. Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio, ho visto come lei era vicina a Vittorio e facevo il tifo per loro due perché voglio tanto bene ad entrambi. Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse. Non mi sarei comportato così e quando vuoi bene a qualcuno sicuramente non vuoi che stia con una persona che non ti sta particolarmente simpatica. Come persona, da quello che fo visto nella Casa a me Greta piace, ma non ci avrei provato con lei anche se non ci fosse stato Sergio, non era il mio tipo”.

Con me Sergio dall’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all’orecchio che lui mi ha definito una persona falsa, mentre quando ci vedevamo faceva grandi sorrisoni, non mi è piaciuto, continua a non piacermi, ma non c’è odio. Ci sono tante cose che non mi sono piaciute anche all’interno della Casa che hanno riguardato lui”.

Volano stracci tra Sergio D'Ottavi e Federico Massaro

Nelle ultime ore, i due ex gieffini sono stati protagonisti di un acceso battibecco su X (ex Twitter). “Mio caro Federico, il Grande Fratello è finito da un po’, ed io, se non fosse per i tuoi interventi non richiesti, dove esprimi costantemente opinioni sulla mia vita relazionale e non, nella quale tu non sei il protagonista, ti avrei già dimenticato. Baci”, ha scritto Sergio. Immediata la replica di Federico: “Sai fare solo una battuta, Sergio. Non hai nemmeno un minimo di fantasia. Almeno se tu avessi qualcosa da dire di intelligente… Sai solo fare il bullo e per*ulare. Così nella Casa e così fuori. Non fai altro che dimostrarlo a tutti. Se bevessi più latte potresti crescere un minimo”.

Federico Massaro: "Ecco perché Sergio mi attacca"

Ma non è tutto. Perché Federico ha aperto un box domande su Instagram e ha risposto alle curiosità dei follower: “Perché Sergio mi attacca? Allora, ieri ho fatto una storia dove ho semplicemente detto… dopo aver visto tutti i video dove faceva la diretta con la mamma di Greta, parlava di latte, perché sa soltanto fare una cavolo di battuta, che dopo tutto quello che ha detto nella Casa, ancora per*ula. A me non piace. Non lo so, magari sbaglio io ragazzi, però quanto deve andare avanti una cosa prima che una persona reagisca? Sbaglio io, non dovrei reagire? Non dovrei dire niente? Dovrei fingere di essere divertito? Devo insegnare ai miei figli a non reagire quando succede qualcosa del genere? Non lo so, magari sbaglio io, può essere, ma arrivati a questo punto credo che ci saranno sempre delle persone che non capiscono e va bene così”.