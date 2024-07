Edoardo Donnamaria, dopo le voci circa una presunta nuova relazione, è uscito definitivamente allo scoperto con la nuova fidanzata, Martina Di Pietro (anche lei lavora a Forum) al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La nuova storia dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha suscitato tantissimi commenti positivi sui social, con le fan dello speaker radiofonico che hanno sottolineato la “normalità” della nuova coppia.

“E la sua ragazza normale con una vita normale”, ha commentato un utente. E ancora: “Un lavoro normale”, “Un aspetto normale”, “Né peggiore né migliore di nessuna, semplicemente ciò che lui stava cercando”. Una “normalità” che, a giudicare da quanto si legge su X (ex Twitter) non sembrerebbe appartenere ad Antonella Fiordelisi, con la quale Edoardo ha avuto una relazione – nata durante il Gf Vip 7 – che si è conclusa non senza strascichi nel giugno del 2023. Sulla questione non è passata inosservata una riflessione fatta dall’influencer campana: “Qui per ricordarvi che la televisione piace a tutti, siamo tutte ragazze rifatte (seno e labbra il 90% delle ragazze ormai) e i filtri una volta nella vita li hanno usati tutti. Iniziate a essere tutti più coerenti nella vita”. Le affermazioni di Antonella sono state interpretate da qualcuno come una frecciatina diretta al suo ex fidanzato. Sarà così?

Nel frattempo, la Fiordelisi è stata avvistata a Capri in compagnia di Alessandro Basciano in occasione di una vacanza sponsorizzata da un noto marchio di sigatette elettroniche. Le foto che li ritraggono insieme hanno scatenato una vera e propria bufera. Alessandro Rosica ha pubblicato tra le sue Instagram stories un’immagine in cui si vedono i due ex vipponi di spalle mentre passeggiano per via Camerelle, la via dello shopping caprese: “Basciano è sempre più lontano da Sophie, amica di Antonella. Per Antonella è ormai archiviata l’amicizia speciale con Mariano De Matteis. Basciano e Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c’erano anche altri amici. Che ci sia davvero del tenero?”. Tuttavia, Amedeo Venza, esperto di gossip e amico di Basciano, ha assicurato che tra i due non c’è assolutamente nulla: “Mi sono informato, erano con amici e tra loro non c’è assolutamente nulla”.