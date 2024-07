Jenny Guardiano e Tony Renda sono senza dubbio una delle coppie più discusse dell’attuale edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da cinque anni, ma la relazione non sembra andare benissimo. Lui fa il dj, viaggia spesso e incontra molte ragazze, ma non permette alla fidanzata di vivere liberamente la sua vita.

Nell’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Tony è parso visibilmente irritato dai video della sua fidanzata insieme al single Luigi: nelle immagini i due scherzano insieme e appaiono più vicini che mai. È la stessa Jenny ad ammettere: “Non sono entrata qui per cercare il fidanzato ma mi è piaciuto il tuo modo di fare, quando ti sei presentato e come hai preso in mano la situazione. Sei deciso e hai carattere”. Tra i due, però, non succede nulla di particolare, e sarà invece Jenny a soffrire nel vedere le immagini del suo fidanzato insieme alle tentatrici: “Sono delusa io pensavo che mi amasse, mi fa male vederlo con le altre”.

Nell’attesa di scoprire come evolverà il “viaggio nei sentimenti” della coppia, nel corso di queste settimane sui social si è molto discusso anche degli interventi di chirurgia estetica ai quali si sarebbe sottoposta Jenny. Ad occuparsi della questione è stata l’influencer Claudia Mariani, che ha pubblicato su TikTok un video con alcune immagini della ragazza che, in effetti, appariva molto diversa prima dei “ritocchini”.