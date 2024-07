Dopo sedici anni di stop, La Talpa tornerà in onda sulle reti Mediaset. Sarà un’edizione sperimentale ed innovativa, ed andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi sui Canale 5. La conduzione è stata affidata a Diletta Leotta, mentre per quanto riguarda il cast, FqMagazine lo ha svelato in anteprima, anche se non tutti i contratti sono stati firmati.

Sarà nel cast Giovanna Maria Coletti, per tutti Jo Squillo. La cantante e conduttrice, dopo aver partecipato al Grande Fratello” e L’Isola dei Famosi, cercherà di scoprire chi è la talpa con l’ex velina, ora opinionista Mediaset, Ludovica Frasca e la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa Di Francisca. Tra i concorrenti Orian Ichaki, Madre Natura nell’ultima edizione di Ciao Darwin, e la speaker radiofonica Lucilla Agosti.

Come anticipato dal sito DavideMaggio.it si metteranno in gioco anche Marina La Rosa, ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, e l’ex calciatore Nicola Ventola.

“Possiamo anticipare la partecipazione del pilota Marco Melandri, dell’ex Iena con la passione per la magia Marco Berry, il modello Alessandro Egger, visto a Ballando con le Stelle dove era in gara anche un altro concorrente, Gilles Rocca”, si legge su Fq Magazine. TVBlog aveva accennato ai provini di Veronica Peparini e Andreas Muller, anche la coppia potrebbe partecipare al reality condotto da Diletta Leotta.

Il cast della nuova edizione de La Talpa

Jo Squillo; Ludovica Frasca; Elisa Di Francisca; Orian Ichaki; Lucilla Agosti; Marina La Rosa; Nicola Ventola; Marco Melandri; Marco Berry; Alessandro Egger; Gilles Rocca; Veronica Peparini e Andreas Muller