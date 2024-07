L’undicesima edizione di Temptation Island è andata in archivio lo scorso giovedì, con l’ultima puntata che è stata la più vista nella storia del programma condotto da Filippo Bisciglia (3.722.000 telespettatori con uno share del 31,8%).

Raul Dumitras e Martina De Ioannon sono stati tra i protagonisti assoluti di questa edizione. I due ragazzi romani hanno deciso di chiudere il loro “viaggio nei sentimenti” mettendo fine alla loro relazione. Se da un lato Martina sta frequentando l’ex tentatore Carlo Marini, dall’altro si vocifera che Raul abbia un flirt in corso con la single Nicole Belloni, quest’ultima grande amica di Greta Rossetti (ex tentatrice ed ex concorrente del Grande Fratello).

Terminato il programma, Dumitras ha ripreso possesso dei suoi social, sui quali si è registrato un vero e proprio boom di follower: oltre 400mila su TikTok in meno di 24 ore e 485mila follower su Instagram in pochi giorni. Tra i nuovi “seguaci” dell’ex volto di Temptation Island c’è anche un’amatissima ex vippona. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, grande protagonista della settima edizione del Gf Vip. Raul non ha perso tempo e ha ricambiato il follow.

Nei giorni scorsi, l’influencer campana aveva definito Raul un “cucciolo”: “Sto vedendo per la prima volta Temptation Island. Martina cotta persa del tentatore e Raul un cucciolo”.

Raul Dumitras si rivolge ai follower: “Grazie per i messaggi”

“Oh, pazzi folli furiosi! Ciao a tutti, volevo dirvi che questo qui è il mio profilo, ne ho visti centinaia che non erano miei, ma ci può stare. Il mio profilo era abbastanza triste, con zero contenuti. Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi veramente inaspettati che ho ricevuto. Me ne sono arrivati davvero tanti e penso che si veramente da apprezzare il fatto che una persona che non ti conosce spenda anche pochissimo tempo della sua giornata per scrivere delle cose così. Mi sono arrivati messaggi veramente bellissimo e lo sto apprezzando tantissimo. Sto cercando di leggerli tutti, sia qui che su Instagram, e se riesco a rispondere lo faccio il più possibile”.