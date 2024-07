Nelle ultime ore sembra essere arrivata la conferma definitiva del fatto che Lino Giuliano e Maika Randazzo si stanno frequentando. Ieri sera c’è stata la reunion di una parte del cast dell’ultima edizione di Temptation Island. Gli ormai ex fidanzati, diventati single dopo la fine del loro “viaggio nei sentimenti” si sono infatti ritrovati a Roma insieme ad alcune delle ex tentatrici. Presenti alla rimpatriata, tra gli altri, Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, Alex Petri, ex di Vittoria Bricanello, Christian Lanfranchi, ex di Ludovica Ronzitti e Lino Giuliano, ex di Alessia Pascarella.

Proprio quest’ultimo si è lasciato immortalare in un video con Maika Randazzo, la single con la quale aveva legato all’interno del villaggio, mentre simulano un giro in moto. Ma a spazzare via ogni dubbio sulla frequentazione ci ha pensato proprio Lino, che nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto inequivocabile: lui e Maika, alle 6,34, stavano dormendo insieme abbracciati nello stesso letto.

La reazione di Alessia Pascarella

Le foto sono arrivate anche ad Alessia Pascarella (gliele hanno inviato alcune fan), che in una storia su Instagram ha così commentato prima di rimuoverla: “So che lo fate in buona fede, ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi che non mi fa né caldo né freddo. Se me ne fregava, Alessia si era messa nel treno. A me fin quando mi fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro… Perché la sottoscritta sa quello che ho nelle chat… Solo con la tentatrice può stare, sono come la busta del latte, hanno la scadenza. Si sente con un'altra però chiama me (era una banalità). E dopo due giorni sta nel letto con lei…”.