Maika Randazzo, chiacchieratissima tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, ha risposto alle curiosità dei followers in merito alla sua frequentazione con Lino Giuliano.

“Tra me e Lino c’è un bel rapporto. Ci siamo legati molto e ci stiamo vivendo questa conoscenza in maniera serena. Il suo comportamento all’interno del programma è stato molto criticato, e da fidanzata vi dico che probabilmente anche a me non avrebbe fatto piacere. Il fatto è che nessuno è andato oltre questo, nessuno ha pensato che se ha fatto quello che ha fatto è perché stava vivendo una relazione che non gli stava dando determinate cose. Si è messo in gioco e ha vissuto in pieno l’esperienza riscoprendo alcune consapevolezze, perché pentimento o meno, lì dentro ha capito cosa gli mancava per stare bene. Tra noi c’è stata sintonia dal primo momento. Quello che posso dirvi di Lino e che è una bellissima persona, con i suoi difetti e con il suo carattere, ma comunque sempre un bravissimo ragazzo”.

Maika ha poi dichiarato che Alessia Pascarella, ex di Lino Giuliano, non le piace: “Alessia non mi piace. Ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferita è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questo teatrino e che ognuno viva felicemente la propria vita”.

Infine, l’ex tentatrice ha assicurato che il suo interesse per Giuliano è reale e non ha mai fatto nulla per soldi o hype.