Jenny Guardiano è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. La sua decisione di concedere un’altra possibilità al suo fidanzato, Tony Renda, ha però suscitato un acceso dibattito sui social. Al riguardo, la giovane catanese ci ha tenuto a fare alcune precisazioni.

“Ultimamente stiamo ritrovando la nostra serenità. Tony sta mantenendo le sue promesse che erano motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serate, ci stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo realmente intenzionato a recuperare il rapporto con me e non vede perché non darà l’opportunità ad una persona con cui stai da cinque anni, che ami da cinque anni, per cui ho provato amore per cinque anni. Io ho voluto per tantissimo tempo aver un bel rapporto con lui, un equilibrio con lui e ora glielo nego? Ragazzi, i commenti negativi ci stanno, però dobbiamo ricordare che oltre al programma c’è la vita. Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Io me lo voglio vivere, quindi mi becco le critiche”.

Di recente, Jenny ha anche rivelato quali sono i ritocchini estetici ai quali si è sottoposta: “Cosa ho rifatto? Nessun problema a rispondere. Ho appena tolto il filler alle labbra che ho fatto una volta all’anno da tre anni. E il seno due anni fa. Per il resto sono cresciuta”.