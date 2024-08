Perla Vatiero e Mirko Brunetti, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello, possono contare su un vero e proprio esercito di fan, ma non a tutti i due ex gieffini stanno simpatici. Adesso, anche un’ex vippona ha criticato l’influencer campana e il suo fidanzato. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Carlotta Dell’Isola ha detto chiaramente di non sopportarli. Inoltre, ha detto la sua anche su Raul Dumitras e Martina De Ioannon, volti dell’ultima edizione di Temptation Island.

“Non li sopporto assolutamente. Fanno bene a cavalcare l’onda ma da qui a farmeli piacere, troppa acqua sotto i ponti dovrà passare. Cosa penso di Raul e Martina di Temptation Island? Se in questo momento qualcuno nominasse la parola ‘vendetta’ a me verrebbe in mente proprio lui…Vede dei filmati e puff, si va a baciare la tentatrice. Lui è davvero incontentabile”.

Intanto, nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra Perla e Mirko che, però, al momento non hanno confermato né smentito il rumor.