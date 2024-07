Sono giorni carichi di tensioni per i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Martina De Ioannon e Alessia Pascarella, durante alcune dirette sui social, hanno parlato della loro esperienza nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e hanno commentato il comportamento dei rispettivi ex fidanzati, Raul Dumitras e Lino Giuliano. Proprio quest’ultimo, dopo aver sentito le critiche di Martina, si è scagliato contro di lei e contro la sua ex fidanzata.

“Martina, ti ricordo che chi ha iniziato a parlare di altre persone sei stata tu, e mi ricordo che mi giudicavi nel pinnettu, mi ricordo che tu parlavi male di me, io non mi sono mai permesso di parlare male di te. Ero coerente e sapevo che in quel momento non potevo giudicarti se stavo sbagliando prima io […] Tu dicevi ad Alessia che ero viscido senza che noi neanche ci conoscevamo, chi ti hai mai dato questa confidenza? Ma io non incolpo te, bensì Alessia, perché se ti toccano l’innamorato come dicevi tu di essere… se qualcuno parlava male di lei, io lo rimettevo subito al posto suo, perché la confidenza non gliel’ho mai data, quindi ha sbagliato in primis Alessia, doveva dire ‘commentate, ma non vi permettete di offenderlo, perché lo posso fare solo io e basta’. Lei mi ha sempre denigrato e ha continuato a farmi denigrare anche dalle sue amiche, come faceva fuori”.

E ancora: “Stai attaccando tutti e tutte, finiscila che fai più bella figura perché se no veramente pubblico cose che non devo pubblicare, quindi fai la brava, Martina. Io ho sbagliato, per te sono stato incoerente, per me no perché era quello che provavo: sentivo una forte sensazione per Maika, ma giustamente ho avuto un rapporto di quattro anni con Alessia ed ero affezionato a lei, però alla fine sono stato coerente perché quando sono uscito quello che pensavo di volere oggi me lo sto vivendo. Però, Martina, non andare oltre perché stai piena di figure di m*rda peggio di come sto io”.