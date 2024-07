Raul Dumitras ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, giunta al capolinea durante il falò di confronto finale a Temptation Island. L’imprenditore romano, infatti, sta frequentando l’ex tentatrice Nicole Belloni, e gli scatti che hanno pubblicato i due sui rispettivi profili social alla festa di compleanno di lei ne sono la conferma.

Durante Temptation Island, Raul Dumitras e Nicole Belloni venivano ripresi insieme esclusivamente quando erano in gruppo, e cioè con gli altri fidanzati e altre tentatrici. Inoltre, lui si era avvicinato alla tentatrice Siriana mentre lei al fidanzato Alex Petri (ormai ex di Vittoria). Una volta terminato il programma, però, i due ragazzi si sono avvicinati sempre di più e dopo un weekend trascorso insieme a Lino Giuliano, Alex Petri e Maika Randazzo, i due si sono ritrovati a Milano in occasione del compleanno di lei. Nicole ha postato varie storie sul proprio profilo Instagram dove ride, scherza e bacia Raul che, a sua volta, ha scritto: “Auguri bambolina”.

Tuttavia, stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Alessandro Rosica, i due sarebbero già ai ferri corti per via di una presunta lite: “Raul e Nicole non si seguono più, hanno litigato”, ha scritto l’esperto di gossip.