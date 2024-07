In una recente diretta sui social, Martina De Ioannon ha risposto alle curiosità dei follower, che le chiedevano lumi circa la rottura con Raul Dumitras maturata a Temptation Island. La ragazza romana ha rivelato di aver ricevuto in più occasioni insulti dal suo ex fidanzato.

Martina De Ioannon: "Raul? Lui mi ha sempre insultata"

“Se mi ha dato fastidio vedere che mi ha chiamato più volte buffona? Ma no ragazzi, sono abituata. Lui mi ha insultata da sempre e per sempre purtroppo. Anzi, è quello da cui sono scappata. Ormai ci ridevo e dicevo ‘che maleducato’. Io non l’ho mai insultato così. Però il livello è quello, si vede la differenza. Non sono accuse a caso, sto dicendo quello che è stato.

E ci tengo a precisare che io non ho mai detto che lui non riceveva affetto da familiari e amici. Attenzione, voi volete vedere quello che vi pare. Io non ho detto che non riceve affetto, ma che rispetto a me ha sempre avuto una famiglia più fredda e che quindi magari aveva delle mancanze su questo piano. Io non ho mai conosciuto un amico di Raul. In dieci mesi lui non mi ha mai presentato un suo amico. Quindi che cosa deduco? Che lui non ha amici. Voi al posto mio che cosa avreste dedotto. Se il vostro fidanzato non vi presenta amici allora significa che non li ha. Mi pare una cosa logica. Io però non capisco come mai non vi siete soffermati sulle cose che lui ha detto su di me e su come le diceva. Però non ho mai detto che non riceve affetto dalla famiglia”.