Nelle ultime ore, Anita Olivieri è finita al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con un nuovo ragazzo dopo la fine della relazione con Alessio Falsone. Alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano parlavano (e mostravano) una serie di indizi che lasciavano pensare ad una frequentazione in corso tra l’ex concorrente del Grande Fratello e Nicolò Conti. L’utente in questione sottolineava che il presunto nuovo flirt di Anita fosse un “riccone”. Nelle scorse ore, l'ex gieffina (decisamente infuriata) ha voluto fare chiarezza e ha risposto in maniera piccata a coloro che hanno insinuato che lei sia un’arrampicatrice sociale.

“Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante Essere sposati con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi”.

La Olivieri ha anche ammesso di aver vissuto un periodo difficile: “Ho passato mesi difficilissimi, dove non mi meritavo nulla di tutto quello che mi è stato detto. Dove ho avuto ripercussioni fisiche e psicologiche gravi. Dove ho sofferto e sono stata sfruttata. Sono una persona anche io, ricordatevelo ogni tanto.

Mi rivolgo a chi lucra su persone come noi. Ai gossippari, ai finti giornalisti, siete analfabeti. Di cosa parlate. Che piangete perché non vi è stata data la possibilità di fare quello che hanno fatto le persone di cui parlare. Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari. Per il resto io sono felice. Conta solo questo per me e per chi mi sta intorno. Il karma farà il suo corso”.