Negli ultimi giorni Anita Olivieri è finita al centro del gossip per via di un nuovo presunto flirt. Alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano parlavano di diversi avvistamenti dell’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello in compagnia di Nicolò Conti, definito come un “riccone”. Un termine che ha fatto infuriare l’ex gieffina, che nella giornata di ieri ha condiviso su Instragram un durissimo sfogo nel quale ha rispedito al mittente l’accusa di essere un’arrampicatrice sociale.

Nelle scorse ore, l’ex di Anita, Alessio Falsone, è stato chiamato in causa dai follower circa la sua reazione alla nuova relazione della Olivieri. L’allenatore di calcio ha voluto mettere in chiaro alcuni aspetti.

“Io non so se mi perdo qualche passaggio, ma da quello che ho capito è andata a cena con un ragazzo. La trovo la cosa più normale del mondo. Forse anche la cosa più gusta del mondo visto che è una bella ragazza, non ci trovo nulla su cui creare polemica. Poi non so niente di più, e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più. Quindi mi fermo qua. Qualunque cosa fosse, è una ragazza single, quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole e quello che la fa stare bene”.

Poi ha aggiunto: “Se io e Anita ci sentiamo? No, ma perché noi caratterialmente siamo fatti così. Questo non significa che non ci vogliamo bene o che non ci pensiamo o che ogni tanto il pensiero non ti cade. Ma se domani io decido di andare a Roma, la prima persona a cui scrivo è Anita”.