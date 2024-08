Maria De Filippi è stata ospite a Radio Deejay. In compagnia di Rudy Zerbi, la conduttrice ha risposto ad alcune curiosità dei radioascoltatori, e a far mormorare il web è stata soprattutto una domanda su Ida Platano e Mario Cusitore, protagonisti di Uomini e Donne.

“Volevo sapere una cosa: ma Mario di Uomini e Donne ce la fa a conquistare Ida?”. “Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte, ma lei resiste. Secondo me non ce la fa”, ha risposto la De Filippi.

Poi, Maria ha parlato di come sia diventata la “regina del sabato sera”: “Sono partita da Pavia a calci nel sedere perché mia mamma voleva che lavorassi. Il sabato sera mi ci hanno messo, il titolo di regina è il vostro, poi dipende sempre chi c’è dall’altra parte, perché è un attimo che si cade dal trono. Capita a tutti coloro che lavorano in televisione, quando si va giù, si va giù”.