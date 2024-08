Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il trono di Eugenio Colombo, uno dei più amati e seguiti nella storia del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista è uscito dal programma con Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto due figli. La loro relazione, però, è giunta al capolinea dopo nove anni.

In un’intervista al settimanale Mio, la Del Taglia ha parlato della possibilità di tornare a Uomini e Donne: “Perché non mi candido visto che sono single? In effetti non ci avevo mai pensato a Uomini e Donne…Facciamo un appello a Maria”.

Francesca Del Taglia e la rottura con Eugenio Colombo

“Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli, poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi, ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma va bene così - aveva dichiarato Francesca a Casa SDL -. Viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile… a parte gli scherzi ci diamo il cambio con i bambini, abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso, siamo stati super tranquilli.

Se farei un reality? Non ho seguito Grande Fratello o Isola, non ho molto tempo, guardo sempre i cartoni Disney con i bimbi. Reality ne farei, dipende quale. Io ho problemi di insonnia, il pensiero di dormire con 20 persone nella stessa stanza mi manderebbe fuori di testa. L’Isola mi piace di più, staccarsi da tutto, dai telefoni”.