Nicole Belloni è stata una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island. Nel villaggio, la single ha messo a dura prova i sentimenti di Alex Petri, ormai ex fidanzato di Vittoria Bricarello. Tra loro, infatti, c’era una forte sintonia che, però, è terminata alla fine del programma.

Se all’interno di Is Morus Relais Nicole ha legato con Alex, una volta finito Temptation Island il suo interesse è ricaduto sull’ex fidanzato di Martina De Ioannon, ovvero Raul Dumitras. Alcuni giorni fa, in occasione del compleanno dell’ex tentatrice, i due si erano mostrati sui social in atteggiamenti particolarmente intimi. Adesso, però, le cose potrebbero essere cambiate, e al riguardo la Belloni ha rotto il silenzio.

“Come va con Raul è la domanda più gettonata, e capisco che sia la cosa che più vi interessi, però al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e gente che è solo in cerca di visibilità”.