Alcuni giorni fa, Dagospia aveva rivelato i primi quattro concorrenti vip della nuova edizione del Grande Fratello, e tra questi c’era anche Karina Cascella. Poche ore dopo, però, è arrivata la smentita da parte della diretta interessata, la quale ha dichiarato di aver bloccato la trattativa.

Nonostante ciò, i fan hanno continuato a tempestarla di messaggi nei quali le scrivevano che non vedevano l’ora di vederla nella Casa più spiata d’Italia. Ecco perché, ancora una volta, Karina ha chiarito: “Mi spiace deluderti. Forse non hai avuto modo di vedere le mie storie successive alla notizia che mi dava come concorrente ufficiale. Ho scelto di non proseguire la trattativa. Le priorità in questa fase della mia vita sono altre. Ad ogni modo ringrazio del supporto”.

In seguito, la Cascella ha poi rivelato ulteriori dettagli in merito alla sua decisione di non partecipare al Grande Fratello, specificando che al momento tra le sue priorità rientrano la figlia, il suo compagno e il lavoro.

"Per priorità io intendo mia figlia ma parlo anche del mio compagno e dell’attività. Senza entrare nel dettaglio, mi piacerebbe fare a voi una domanda: spiegatemi come si fa a lasciare una casa, figli, compagno, cani, lavoro e andare via per non si sa quanti mesi. Ditemelo voi. Perché a me sembra di sognare. Se altre persone non hanno nulla da fare nella loro vita e sono disposti a tutto per stare in tv, sono contenta per loro. Ma di sicuro non è il mio caso, spero di essere stata esaustiva. Parli con una mamma che ha fatto di tutto per non perdere neanche un minuto della sua bambina, specie quando era piccola. Io credo che ognuno debba fare ciò che sente e ciò che pensa sia meglio per sé stessa e per i propri figli”.

D’altro canto, Karina ha dichiarato che valuterebbe un’eventuale proposta per fare l’opinionista: “Eh beh, già così cambia. [...] Il vostro supporto mi lusinga e ne vado davvero fiera. Semmai dovesse esserci un’occasione che mi consenta al contempo di prendermi cura delle mie “cose”, ne sarò fiera e farò felice anche parecchi di voi a quanto pare. [...] A voi piace proprio il casino eh? La verità? Quando ero molto esposta poi mi rendevo conto che la gente si divideva parecchio. Quindi diciamo che in molti ora ragionano in questo modo, semplicemente perché forse manco da un po’. Però poi quando vado, e vado diretta su tutti come sono, poi hanno da ridire perché sono ‘troppo’. Siete strani eh”.