Clamorosa indiscrezione su una delle sorelle Selassié: una delle tre princess, infatti, sarebbe in dolce attesa. Ma procediamo con ordine.

Jessica, Lulù e Clarissa sono state tre delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La terza è stata eliminata dopo pochi mesi, mentre la la seconda e la prima sono arrivate in finale, con quest’ultima che è riuscita a conquistare la vittoria battendo Daniele Silvestri. Due delle sorelle hanno fatto parlare di loro anche perché, tra le mura della Casa di Cinecittà, hanno avuto delle frequentazioni (sentimentali e non) con due ex coinquilini.

Da un lato, Lulù aveva trovato l’amore con Manuel Bortuzzo. Una relazione caratterizzata da alti e bassi, finita ufficialmente ad aprile 2022. In realtà, però, sembra che i due ex vipponi abbiano continuato a frequentarsi in gran segreto fino a pochi mesi fa. Jessica, invece, si era molto avvicinata a Barù, al secolo Gherardi Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca. L’amicizia “speciale” ha appassionato tantissimo i telespettatori, tanto che è nato un fandom particolarmente forte (“Jerù”) che ha condotto Jessica alla vittoria del Gf Vip. Tuttavia, dopo la fine del reality, l’amore non è mai sbocciato.

Ma veniamo alla stretta attualità. La pagina Very Inutil People ha ricevuto una segnalazione di un utente secondo cui la cognata avrebbe visto le sorelle Selassié dal ginecologo: “Very, mia cognata dice che dalla sua ginecologa c’erano le tre sorelle Selassié e che una di loro è incinta”.

Un’indiscrezione sorprendente, soprattutto se si considera che le tre sorelle, al momento, sarebbero single.