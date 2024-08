Nelle ultime ore si vocifera di un nuovo amore per Dayane Mello. Stando ad alcune segnalazioni, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip starebbe frequentando di un imprenditore, Christopher King

Alcune stories pubblicate dalla modella su Instagram non sono passate inosservate, e i fan sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo in questione inviando alcuni screenshoot a Deianira Marzano. I followers hanno notato che Dayane e la sua presunta nuova fiamma hanno condiviso sui social la stessa location e la stessa bottiglia di vino.E’ bene chiarire che al momento si tratta esclusivamente di un pettegolezzo. Non è stata, infatti, ufficializzata l’identità dell’uomo né tantomeno sono arrivate conferme da parte della Mello.

Dal 2017 al 2019, Dayane ha avuto una relazione con Carlo Beretta, ex compagno di Giulia De Lellis, attualmente legato a Melissa Satta. Nel passato amoroso dell’ex vippona ci sono anche Mario Balotelli e Luciano Punzo, il quale parlò del flirt durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà nel corso della settima edizione del Gf Vip.