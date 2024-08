Elenoire Casalegno in pole position per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria che potrebbe tornare (di nuovo) a ricoprire il ruolo dell’opinionista.

Secondo Il Messaggero la decisione sarebbe già stata presa. Nel dubbio, lei ha già detto sì. “Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente”, aveva dichiarato Elenoire al settimanale Chi in ritorno dall’Honduras. “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere”, ha poi aggiunto.

Quando era più piccola, la Casalegno sognava di fare il magistrato. Poi, per gioco e grazie a un'amica, si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Oggi è orgogliosa di sua figlia e di quello che è riuscita a costruire nel tempo. A 23 anni è diventata mamma di Swami, avuta con l'ex compagno Dj Ringo: “Nessuno ti insegna veramente come si fa. Siamo cresciute insieme e non ci è andata male. Con il papà ce la siamo cavata". In amore, l'ex inviata dell'Isola ha avuto esperienze difficili: "Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c'è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro". E in merito al sesso: "Dipende con chi lo fai. Può essere anche noioso e fastidioso”.