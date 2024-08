Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è quasi al completo. Milly Carlucci ha svelato i primi undici vip che scenderanno in pista, ma ha anche aggiunto che ci saranno altri due concorrenti, e che la loro identità verrà svelata molto presto. Una dei giurati, Carolyn Smith, ha rivelato che le piacerebbe vedere Barbara D’Urso e Massimo Ranieri nel cast: “In pista a Ballando con le Stelle vorrei Barbara D’Urso e Massimo Ranieri”.

La coreografa ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi giurati, ma nel corso degli anni non sono mancate le discussioni con Selvaggia Lucarelli. Questa volta, Carolyn ha tirato una frecciatina alla giornalista in merito al suo libro, dichiarando di non aver letto Il Vaso di Pandoro perché non le interessano i pettegolezzi: “Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere”.