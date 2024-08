Prosegue la “calda” estate di Fedez. Questa volta, il rapper è stato paparazzato dal settimanale Chi in Costa Smeralda in compagnia di una nuova ragazza. Lei è Luna Shirin Rasia, e in molti la ricorderanno per esser estata l’ultima fidanzata di Michele Merlo.

“Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni”, si legge sul noto settimanale.

Intanto, nelle ultime settimane si sono susseguiti messaggi criptici, frecciatine rivolte a chissà chi, missive piene di rabbia e di rancore. Nei giorni scorsi, Fedez è tornato a sfogarsi su Instagram. “È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita”, ha scritto Fedez.

Le sue parole sembrano essere rivolte all’ormai ex moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, negli ultimi tempi è tornata sulle pagine di cronaca rosa per il presunto flirt con Silvio Campara. La storia del rapper su potrebbe essere rivolta proprio a questo gossip che coinvolge la madre dei suoi due figli, Leone e Vittoria?