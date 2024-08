La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha sorpreso tutti. Dopo le voci su una presunta crisi, è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, che hanno annunciato la fine della relazione attraverso un breve comunicato. Ambedue hanno assicurato che la rottura è arrivata in seguito ad alcune incomprensioni che hanno via via incrinato il loro rapporto.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è emerso un inaspettato retroscena che parlerebbe di una relazione clandestina del calciatore del Milan con un’altra donna. “Alvaro e Alice si separano. I motivi? Lui avrebbe da qualche altro un’altra donna […] Praticamente lei non ha mai scoperto nulla perché lui in Spagna è super tutelato, però in Italia si sapevano tante cose – ha scritto Alessandro Rosica -. Quindi, da quando lui è arrivato a Milano, lei ha scoperto questa cosa e tantissime novità. La donna non è famosa, perché altrimenti si sarebbe saputo subito. Mi hanno detto che è sicuro, è fidanzato e per questo si sono lasciati”.

In seguito, anche dalla Spagna sono arrivate alcune voci secondo le quali esistono foto di Morata in compagnia di un’altra donna: “Ultim’ora su Alvaro Morata e Alice Campello: ESDiario ha saputo in esclusiva che la coppia potrebbe essere a conoscenza dell’esistenza di alcune foto esplicite dell’attuale calciatore del Milan con un’altra donna”.

E’ stato poi annunciato che nella giornata di mercoledì potrebbero uscire queste foto: “Mercoledì prossimo si saprà la verità. Le riviste spagnole pubblicheranno le foto di Alvaro Morata con una ragazza che non è Alice Campello”.