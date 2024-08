Sembra essere tornato il sereno tra due dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Stefano Miele e Sergio D’Ottavi che, entrati insieme nella Casa di Cinecittà, avevano stretto un profondo legame di amicizia formando un trio inseparabile insieme a Beatrice Luzzi. Tuttavia, quando l’imprenditore laziale ha iniziato a frequentare Greta Rossetti, il rapporto con lo stylist e l’attrice è andato via via raffreddandosi. Anche quando il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato, non c’è stata alcuna reunion, anzi.

Secondo alcuni utenti, dietro il distacco di Sergio ci sarebbero alcune parole pronunciate da Stefano poco dopo la finale del Grande Fratello, quando entrambi si trovavano nello stesso van diretti in albergo. “Avete capito ragazzi? Se avessi fatto la coppia, lui sarebbe andato a Casa. La ship…”, ha detto Miele riferendosi alla storia tra D’Ottavi e Greta. Insomma, una sottile frecciatina che il surfista non avrebbe affatto gradito. Nelle settimane successive, a chi gli chiedeva del rapporto con Sergio, Stefano aveva rivelato: “Non lo so, è sparito. Lì con… Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.

Nelle ultime ore, però, c’è stata la tanto attesa reunion tra i due ex gieffini, che si sono mostrato in un video mentre si trovano in auto, durante il quale annunciano ai follower che presto si organizzeranno per passare un fine settimana insieme.