Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da diversi mesi, ma gli ex inquilini della Casa di Cinecittà continuano ad essere al centro del chiacchiericcio.

La fine della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha gettato nella disperazione i loro numerosissimi fan, tanto che alcuni di essi sono persino finiti in ospedale in seguito a degli svenimenti. Tuttavia, in molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha riacceso una fiammella di speranza rivelando un retroscena sui due ex gieffini: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”.

Nei mesi scorsi si è verificata anche la rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. L’imprenditore laziale aveva parlato di presunti tradimenti, salvo poi fare marcia indietro. Adesso, la storia d’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele, anche se di recente i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ormai da diverse settimane non c’è traccia di alcun post “di coppia”, circostanza che ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme tra i loro seguaci, alcuni dei quali ipotizzano una nuova crisi. Al riguardo, Deianira Marzano ha però chiarito: “Ragazze, Greta mi ha detto che è tutto ok. Basta fare castelli in aria! Non esiste solo la vita di coppia sui social”.

Intanto, nelle ultime ore, sempre sul fronte sentimentale, la Marzano e Amedeo Venza hanno rivelato che un ex gieffino starebbe frequentando “una ragazza che vive nel suo paese e presto usciranno allo scoperto”. I due esperti di gossip hanno poi aggiunto che “lei è calabrese”. Potrebbe dunque trattarsi di Giuseppe Garibaldi, che in questi mesi è stato al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Beatrice Luzzi (che non si è mai concretizzato).