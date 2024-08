Una foto che circola sul web ha sollevato l’ennesimo polverone. Nello scatto in questione si vedono Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, e Mariano De Matteis, ex frequentazione di Antonella Fiordelisi, anche lei protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, il rapporto tra l’attrice romana e l’influencer campana non è mai stato idilliaco, anzi, e le cose sono rimaste invariate anche una volta che è terminato il programma. Se da un lato Antonella ha sepolto l’ascia di guerra con le rivali Micol Incorvaia e Oriana Marzoli (con quest’ultima sono persino diventate migliori amiche), non è accaduto lo stesso con Nicole.

Il "Van-gate" al Gf Vip 7

Tra le due ex vippone il passato è decisamente burrascoso. I telespettatori ricorderanno sicuramente il cosiddetto “Van-gate”, quando Edoardo Donnamaria, allora fidanzato della Fiordelisi, palpò il seno della Murgia. “Parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto, ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle”, raccontò Nicole durante una puntata.

Adesso, a distanza di oltre un anno, la foto della Murgia in compagnia di Mariano De Matteis non è passata inosservata, e ha riacceso la polemica sui social.