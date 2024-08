Giulia Salemi continua a mostrarsi sui social il pancione, e tra un’ecografia e l’altra continua costantemente a tenere aggiornati i suoi numerosissimi fan sull’evolversi della gravidanza.

Ma in vista non c’è solo l’arrivo di un bebé per l’influencer italo-iraniana e il compagno Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, hanno deciso di cambiare casa, e in questi giorni sono alle prese con il trasloco. La scorsa notte, infatti, hanno trascorso la prima loro notte nel nuovo appartamento di Milano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ecofragia e nuova casa

“Ciao, io ho dormito 4 ore stanotte, prima notte in casa nuova insonne sempre, penso sia una questione di energie che cambiano o di materassi nuovi”, ha spiegato Giulia, che poi ha raccontato ai follower l’esito dell’ultima ecofragia: “Stamattina siamo andati a fare un check al San Raffaele per vedere se era tutto okay, grazie a Dio è tutto okay. La mia cartelletta è sempre più gonfia, è sempre più pregna di ricordi, di foto, poi io sono un po’ pazza quindi conoscendomi potete immaginare la mia povera santa ginecologa quanto la martello con mille domande assurde”.

Poi ha aggiunto: “Devo dire che poi voi mettete il carico da 90 perché poi ne scrivete di ogni, l’ultima che mi ha fatto morire: ‘Non mangiare il miele’, non ho capito perché non devo mangiare il miele, vabbè. Detto ciò è la prima notte che abbiamo dormito nella nuova casa, io la prima notte non dormo mai quindi sono anche un po’ stordita. Ora torniamo lì a finire un po’ tutto […]”.

Il sesso del bebè a Verissimo?

Il bimbo/a nascerà tra pochi mesi (ancora non si conosce il sesso), e al riguardo Giulia e Pierpaolo, sulla scorta di altri volti noti del mondo della televisione, potrebbero rivelare il sesso del bebè nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L’account social della trasmissione, infatti, ha condiviso un video della coppia parlando proprio dell’estate dei Prelemi: “Quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è un’estate che ricorderanno per sempre. La futura mamma, condividendo alcuni momenti speciali di questi giorni, ha raccontato: ‘Sta cambiando tutto così velocemente che ancora non me ne rendo conto. Che meravigliosa scoperta quotidiana’”.

Molti fan hanno dunque ipotizzato che i due ex vipponi sveleranno il sesso del bebè il prossimo settembre in occasione del ritorno su Canale 5 di Verissimo. Staremo a vedere.