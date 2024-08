Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati a Catania lo scorso weekend, e sono stati avvistati all’interno dello stesso locale. A quel punto, sui social si è gridato al ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Al riguardo, i due giovani napoletani sono intervenuti sui rispettivi profili Instagram per spiegare come stanno davvero le cose.

“Ma siete seri? Se fossimo tornati insieme l'avrei pubblicato liberamente... per chi non l'avesse ancora capito, la vita è la mia - ha detto Alessia -. Lui sta facendo la sua vacanza e io ho fatto la mia e penso che vediate le storie... Secondo voi, se fossimo stati insieme davvero, gli avrei permesso di fare serata con donne? Eddai su! Il fatto che fossimo nello stesso posto non significa che eravamo insieme, io stavo in un lato e lui da un altro. Se non fosse stato per il TikTok non avrei nemmeno saputo com'era vestito. Quindi, per favore, finitela con ste cretinate perché anche a Napoli potrebbe capitare di incontrarsi di nuovo nello stesso posto o semplicemente a Mergellina. Lo dico adesso e non lo dico più: non stiamo insieme! Se volete credermi mi fa piacere, sennò non so che dirvi”.

A farle eco anche l’ex fidanzato: “Allora ragazzi, sto ricevendo davvero tanti messaggi in cui mi dite che io e Alessia eravamo d'accordo ma non è così, lei era con Tony e Jenny, poi, Tony è venuto a salutarmi. Alessia era con loro, io con i miei amici”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alessia Pascarella e Lino Giuliano (insieme all’ex tentatrice Maika Randazzo) sarebbero in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello. Se così fosse, si prospetta un nuovo triangolo amoroso dopo quello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.