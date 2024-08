La notizia della fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha scatenato il caos sul web, gettando nello scorso i fan della coppia, tanto che alcuni di loro sono addirittura finiti al pronto soccorso. Tuttavia, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, i Perletti possono tornare a sperare.

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva svelato un retroscena importante: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”. A distanza di circa tre giorni da questo retroscena, l’esperta di gossip ha di fatto confermato il riavvicinamento: “Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme”. E ancora: “Come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito, ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato”.

Anche Alessandro Rosica ha confermato il riavvicinamento tra Perla e Mirko, ma lui avrebbe posto delle condizioni al riguardo: “Mirko e Perla si stanno risentendo e si sono anche rivisti. Questa volta i patti sono chiari. Il finto manager di lei e quella sua crew pericolosa non dovranno più mettersi in mezzo per guadagnare sulla coppia. 100% vero”.