Sarebbe un corso un riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La notizia della fine della relazione tra i due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello aveva gettato nello sconforto i loro numerosissimi fan, tanto che qualcuno sarebbe addirittura finito al pronto soccorso in seguito ad uno svenimento.

L’influencer originaria di Angri è da poco rientrata in Italia dopo essere stata in vacanza a Mykonos in compagnia delle amiche e di sua sorella Loana, mentre dell’imprenditore rietino, dopo il comunicato nel quale annunciava la rottura con l’ormai ex fidanzata, si sono perse completamente le tracce.

Nei giorni scorsi, però, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione lasciava ben sperare: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”. A distanza di circa tre giorni da questo retroscena, l’esperta di gossip ha di fatto confermato il riavvicinamento: “Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme”. E ancora: “Come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito, ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato”.