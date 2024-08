La notizia della fine della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha gettato nello sconforto i fan della coppia, tanto che alcuni di loro sono addirittura finiti al pronto soccorso.

Dopo essersi presa una pausa, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha finalmente interrotto il silenzio social rispondendo ad alcune domande dei follower.

Perla Vatiero torna sui social

Molte di queste, ovviamente, riguardavano la fine della storia d’amore con l’imprenditore rietino: “Come si può non amare una persona da un giorno all’altro? E non sentirlo così dal nulla”. Perla ha dunque deciso di esporsi e rispondere: “Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 0 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo”.

Come sta Mirko Brunetti dopo la rottura con Perla Vatiero

Se Perla si è palesata, lo stesso non si può dire di Mirko, che dopo il 3 agosto, giorno in cui i due ex gieffini hanno annunciato la rottura, è letteralmente sparito dai radar. Al riguardo, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: “Deia, conosco delle persone vicine a Mirko e ti posso assicurare che lui poverino sta malissimo per questa situazione. Legge e vede tutto, ma non si palesa. Lui è fatto così, come vedi rinuncia a guadagnare sui social perché è vero che sta male”.

Perla frequenta un calciatore? Il rumor

Intanto, nelle ultime ore è arrivata sempre alla Marzano una segnalazione che parlerebbe di una nuova frequentazione di Perla: “Deianira, si vocifera che la nuova frequentazione della Vatiero sia un giovane calciatore. Si sono iniziati a seguire”.

Alessandro Rosica, però, ha smentito categoricamente questo rumor, confermando di fatto ciò che era emerso nei giorni scorsi, ovvero che sarebbe in corso un riavvicinamento tra Perla e Mirko. “Perla si sta rivedendo con Mirko. Fonte ufficiale”, ha scritto l’esperto di gossip.