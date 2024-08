Gli autori di Pechino Express sono già al lavoro in vista della nuova edizione del reality show, che tornerà in onda su Sky a partire da marzo 2025.

Tra i tanti volti noti che sarebbero stati contattati, secondo Novella 2000 ci sarebbero anche attori, cantanti, calciatori ed ex concorrenti del Grande Fratello. Una delle coppie in gara potrebbe essere quella formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che hanno avuto un breve flirt durante la loro avventura nella Casa di Cinecittà. Ci sarebbero poi l’ex attore di Beautiful Ron Moss, il conduttore Alessandro Greco e l’ex calciatore Francesco Gullo visto in Campioni – Il Sogno. Sarebbero poi stati contattati in coppia i comici Frank Matano e Matteo Martinez ed i cantanti di Amici, LDA e Aka7even.

Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile partecipazione di Edoardo Tavassi, ex concorrente del Gf Vip e fratello di Guendalina, in coppia con l’amica influencer Federica Zacchia. Ma, durante una live su Twitch, l’ex vippone ha smentito questa ipotesi: “Se mi vedrete a Pechino Express? No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express, quindi non è vera quella cosa. Cioè, non l’ho fatto proprio il provino perché non me l’hanno fatto fare, quindi non date retta…”.