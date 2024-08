Andrea Delogu si appresta a tornare in tv. Dal prossimo autunno, infatti, la vedremo tutti i giorni nel pomeriggio di Rai 2 con La Porta Magica. Per lei si tratta di una nuova avventura professionale che di fatto coincide con un momento sereno della sua vita.

“Quando ho divorziato (nel 2020 dall'attore Francesco Montanari, ndr) ho avuto un periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi – ha raccontato al Corriere della Sera -. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse “sei un po’ vecchia, chi ti prende più adesso”.

Parlando di quei mesi, la conduttrice aggiunge: “Ero sola e le sue parole continuavano a rimbalzarmi in testa […] Poi, però, mi sono guardata allo specchio e ho capito quanto valessi. Da quel momento è iniziato il mio cambiamento, ho ricominciato da me”

Da tempo, ormai, Andrea Delogu ha una relazione con Luigi Bruno: "Mi sento bene così. Con il mio ex marito avevamo pensato di allargare la famiglia, ma adesso le dico: se un giorno arriverà un figlio ne sarò felice, altrimenti va bene lo stesso. Senza fretta. Seguo quello che la natura e il destino decideranno per me”.