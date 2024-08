Dopo Anita Olivieri, anche Alessio Falsone sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della loro relazione, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Ma procediamo con ordine.

La frequentazione tra la bella romana e Nicolò Conti sembra procedere a gonfie vele. Di recente, neo coppia è stata infatti avvistata in vacanza all’Isola del Giglio e, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, “la loro frequentazione continua”. In una prima segnalazione nella quale si ipotizzava di una nuova fiamma per l’ex gieffina, da alcuni definito un “riccone”, Anita non ha esitato a dire la sua, scagliandosi contro chi la giudica senza conoscerla.

Lo sfogo di Anita Olivieri

"Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante Essere sposati con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è unga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andate a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutti insieme e chiudere un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa, e io accetterò e imparerò da voi”.

La Olivieri ha anche ammesso di aver vissuto un periodo difficile: “Ho passato mesi difficilissimi, dove non mi meritavo nulla di tutto quello che mi è stato detto. Dove ho avuto ripercussioni fisiche e psicologiche gravi. Dove ho sofferto e sono stata sfruttata. Sono una persona anche io, ricordatevelo ogni tanto.

Mi rivolgo a chi lucra su persone come noi. Ai gossippari, ai finti giornalisti, siete analfabeti. Di cosa parlate. Che piangete perché non vi è stata data la possibilità di fare quello che hanno fatto le persone di cui parlare. Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari. Per il resto io sono felice. Conta solo questo per me e per chi mi sta intorno. Il karma farà il suo corso”.

La reazione di Alessio Falsone

“Io non so se mi perdo qualche passaggio, ma da quello che ho capito è andata a cena con un ragazzo. La trovo la cosa più normale del mondo. Forse anche la cosa più gusta del mondo visto che è una bella ragazza, non ci trovo nulla su cui creare polemica. Poi non so niente di più, e non sono neanche tenuto a sapere nulla di più. Quindi mi fermo qua. Qualunque cosa fosse, è una ragazza single, quindi ha tutto il diritto di fare quello che vuole e quello che la fa stare bene”.

Poi ha aggiunto: “Se io e Anita ci sentiamo? No, ma perché noi caratterialmente siamo fatti così. Questo non significa che non ci vogliamo bene o che non ci pensiamo o che ogni tanto il pensiero non ti cade. Ma se domani decido di andare a Roma, la prima persona a cui scrivo è Anita”.

Alessio Falsone avvistato con una nota influencer

Proprio Alessio è stato avvistato in compagnia di Ginevra Lambruschi, nota influencer nonché ex compagna del calciatore Mirko Antonucci. L’ex coppia ha avuto anche una bimba, la piccola Sophie, nata a marzo del 2021. Nell’estate 2022, Ginevra aveva annunciato di essere stata lasciato dal suo compagno ad un passo dal matrimonio.

La segnalazione dell’avvistamento di Falsone e della Lambruschi è arrivata ad Alessandro Rosica: “Mi segnalano Alessio Falsone con Ginevra Lambruschi. Molto affiatati e dolci. Finalmente la rinascita di Alessio con una donna vera. Auguri”.