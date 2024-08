Tirerebbe aria di crisi tra una delle coppie nate durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che, dopo aver iniziato a frequentarsi durante il dating show di Maria De Filippi, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due ex volti del trono Over stanno vivendo un periodo di crisi. A parlarne sono stati entrambi gli esperti di gossip, che hanno visto la coppia tutt’altro che in armonia (hanno trascorso alcuni giorni insieme). Deianira ha prima pubblicato una segnalazione di un utente che le ha chiesto: “Deia, ho scritto anche ad Amedeo visto che avete passato dei giorni insieme con loro, Cristiano e Asmaa. Non ci sono più le foto, è successo qualcosa?”. “Sì, ci sono stati anche in vacanza dei giorni in cui sono stati bene ed altri che per del tempo non si parlavano molto – ha spiegato la Marzano -. Ci sono stati degli screzi, più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chiarirsi ma per ora stanno ognuno per conto suo. Speriamo in meglio, sono una bella coppia”.

“Mi spiace per la coppia! Spero che superino questa crisi…”, ha sottolineato Venza. Poi, replicando a chi ha insinuato che la crisi tra Asmaa e Cristiano sia una mossa studiata per tornare il prossimo settembre a Uomini e Donne, Deianira ha scritto: “Visto che mi state scrivendo che solo perché li conosco non ne parlo, ho chiesto ad Asmaa se era un problema che lo dicessi, almeno che ci stava una crisi e non i motivi. Altrimenti ci accusate di avere le preferenze. Ma se proprio lo volete sapere, l’ultimo giorno con noi sulla spiaggia non si sono proprio parlati. Detto ciò, spero si chiariscano. Non sono persone che lavorano sui social, che hanno la necessità di inventare”.