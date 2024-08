Attimi di terrore per Teresa Langella, nota ex tronista di Uomini e Donne. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha raccontato le sue sensazioni nel vedere che suo padre stava per annegare in piscina. Per fortuna, il suo futuro marito, Andrea Del Corso, se n’è accorto in tempo ed è riuscito a trarlo in salvo.

“Vi devo raccontare. Papà si era addormentato sul materassino in piscina. Praticamente lui era su quello rosso e noi non ci siamo accorti di niente. Né io, né mia mamma e nemmeno le mie zie.

Andrea vede che all’improvviso papà cade giù, affonda e non torno più su. Si fionda in piscina, tre metri e mezzo di profondità. Lo riporta su, tutti lo guardiamo e non capiamo cos’è successo. Comunque sembrava davvero un film. Niente, Andrea oggi ha salvato papà”.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento di Andrea Del Corso, tutto si è concluso per il meglio.