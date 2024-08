Sta facendo discutere una Instagram story pubblicata da Francesca Brambilla, ex volto di Avanti un altro e storica amica di Sophie Codegoni, nella quale sembrava attaccare proprio l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e l’ex compagno Alessandro Basciano.

Le parole di Francesca Brambilla

“Ci sono tante situazioni nella vita che creano disagio e dispiacere. Ma volete mettere con il fare i figli con il/la partner sbagliata/o? È una condanna, è peggio di una richiesta di mantenimento di milioni (Per fortuna non sto parlando di me).

Però davvero, fare dei figli per sbaglio con il partner sbagliato renderà per sempre la cosa impossibile, soprattutto per una nuova futura vita per uno dei due. Attenzione quindi. Scegliete bene con chi fare i bambini che non sono dei bancomat e tanto meno dei pacchi”.

Le parole della Brambilla non sono passate inosservate, anche perché si trova in vacanza proprio con la Codegoni. Tuttavia, considerata la bufera che ne è derivata sui social, Francesca ha subito chiarito la situazione, affermando che non si stava riferendo a Sophie ma ad altre persone: “Tranquille, io e Sophie ci vediamo tra poco. Non era assolutamente riferito a lei, anzi vi dirò di più… Lei sa sicuramente a chi è riferito il mio pensiero”.