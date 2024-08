Alcuni mesi fa, Deianira Marzano, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, aveva rivelato che Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, aveva un flirt in corso con Sonia Lorenzini: “Si vocifera di un flirt con Sonia Lorenzini, che in questi giorni è stata a casa di Barù in Toscana”.

Lo scorso luglio, l’esperta di gossip aveva poi pubblicato una segnalazione che le era arrivata da un utente, il quale le aveva riferito di aver visto l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip a Forte dei Marmi in compagnia di una ragazza mora. La ragazza in questione, però, non era la Lorenzini.

“Ho visto Barù in diversi locali di Forte dei Marmi questo weekend con una ragazza mora. Abbiamo amici in comune, lei mi pare sia un ingegnere di Roma lontana dal mondo vip. Poi li ho rivisti anche ad un festival che si chiama Sapore di mare, dove lui ha sfilato. Sul profilo ci sono le foto, lei indossava un vestito bianco”.

La donna in questione, potrebbe essere Caterina Ercoli, buyer presso Antonioli, boutique di lusso di Milano. I due sono stati avvistati da un utente che ha inviato una foto a Deianira Marzano nella quale si trovano seduti al tavolino di un bar a Torre di Palme, nelle Marche.

Lo sogo di Barù

Alcuni mesi fa, Barù aveva confessato di essere pronto ad avere una relazione seria, ma si lamentava del fatto che ogni qualvolta si frequenta con una ragazza, il fandom Jerù non prende bene la notizia, e i componenti offendono lui e la lei di turno: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli. Ma poi c’è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.